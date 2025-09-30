İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/837 Esas

DAVALI : ŞERİFE EROL-446******36- Göztepe Mah Cihanhan Sokak No:24 Odunpazarı-Eskişehir Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiyenin tarafınıza tebliği için çıkarılan tebligatların şehir dışında olduğunuzdan bahisle iade geldiği, emniyet araştırması sonucu Göztepe Mah Cihanhan Sokak No:24Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde ikamet ettiğiniz bilgisinin (iade gelen tebligat adresi) verildiği anlaşıldı.

Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bükücüler Hanı Sokak, 6 pafta, 302 ada, 8 parselde tapuya kayıtlı bulunan ana taşınmazın arsa paylarının 634 sayılı KMK'nun 3. maddesi gereğince mahkemece düzeltilmesi talebine ilişkin olup,

11/02/2026 günü saat:10:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu, bilirkişi raporu, bilirkişi ek raporuve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02303004