İSTANBUL ANADOLU 10. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İstanbul Anadolu 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/1674 Esas

DAVALI: VEYSEL ERCAN

Davacı Demet ERCAN ile Davalı Veysel ERCAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kişisel Eşyanın İadesi davası nedeniyle;

Tahkikat duruşma gününü davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

6100 sayılı HMK.nun 147/1 ve HMK. 143/1 maddesi gereğince tarafların davada ileri sürdüğü bütün iddia ve savunmaların birlikte inceleneceği tahkikat duruşma günü olan 26/03/2025 tarih, saat 09:40'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, HMK.nun 147/2 maddesi gereğince geçerli bir özrünüz olmadan tahkikat duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11/11/2024

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