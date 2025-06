T.C.İSTANBUL ANADOLU 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15195282-2023/153-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlan metni

İ L A N

ESAS NO : 2023/153

KARAR NO : 2023/300

1-Her ne kadar sanık Her ne kadar sanık Korhan Okatan hakkında nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddiası ve TCK 158/1-f maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeter derecede, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediği anlaşıldığından sanığın müsnet suçtan CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

2-Yapılan yargılama giderinin hazine üzerinde bırakılmasına, karar verilmiş olup,

Karar Cumhuriyet Savcısı tarafından 26/05/2023 tarihinde istinaf edilmekle,

İş bu kararın sanığın ve müştekininyokluğunda verildiği, Müştekinin belirlenen adreslerinde kararın kendisine tebliğ edilmediğinden Gerekçeli Kararın ve istinaf talebininYabancı uyruklu 10/01/1972 Güney Kore doğumlu, Güney Kore nüfusuna kayıtlı, CHO HEE -YEON'a 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 maddeleri gereğince karar özetinin Türkiye genelinde tirajı 100.000 üstünde olan bir GAZETE İLE İLANEN TEBLİĞİNE,

Aynı kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanak tutulması koşuluyla mahkememizin zabıt katibine yapılacak beyan ile itiraz edilmediği takdirde müteakip muamelelerin ifasına karar verilmiştir.

İlgiliye tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.24.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02248129