İSTANBUL ANADOLU 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/998 Esas

DAVALI : YAKUP ŞAHİN - VAUX LE PENIL /FRANSA CUMHURİYETİ

Davacı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davanın tebliğinin adresinize yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğ edilmiştir.

Mahkememizce alınan bilirkişi raporunda;

"İhtarnamenin tebliğ edilmediği olarak karar everilmesi halinde temerrüt tarihinin 09/03/2022 takip tarihi olacağı, taleple bağlılık ilkesinin de dikkate alınarak alacak tutarı toplam 8.798,57 TL olarak tespit edildiği,

09/03/2022 takip tarihi itibari ile tebliğ edilmemesi halinde taleple bağlılık ilkesinin de dikkate alınarak alacak tutarı toplam 8.788,97 TL olarak tespit edilmiştir."

Şeklinde rapor alındığı,

İlanen özeti tebliğ edilen işbu bilirkişi raporunun ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.. 21/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02303448