T.C.

İstanbul Anadolu

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2012/14 Tereke

Konu: İlan

Mahkememiz 2012/14 Tereke sayılı dava dosyasında 23/02/2012 tarihinde vefat etmiş olan 287XXXXX856 TC kimlik numaralı MUHTEREM MORTAN'ın terekesinin tespit olunması maksadıyla yürütülen yargılamada, mirasçı 181XXXXX308 TC kimlik numaralı CENGİZHAN YAŞAR PAMİR'e yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı görülmekle ilanen tebligat tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde müteveffaya ait uhdesinde alacak veya borç bulunuyorsa mahkememize bildirmesi belirtilen süre içerisinde bildirmediği takdirde herhangi bir borç veya alacağının bulunmadığının kabul olunacağı ilanen ihtar olunur. 29/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02085246