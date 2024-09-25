T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .79458069-2018/935-Ceza Dava Dosyası

İLANEN TEBLİGAT

Müşteki Türk Ekonomi Bankası A.Ş. vekili tarafından sanık MURAT SATUK(TC. No. 32602382512) aleyhine açılan karışılıksız çek keşide etmek davasına sanık Murat SATUK'un adresi tespit edilemediğinden 2018/935 Esas, 2024/108 Karar, 11/07/2024 tarihli Gerekçeli Karar'ın ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Sanık MURAT SATUK'un 83.400,00 TL ve 78.400,00 TL. ADLİ PARA CEZALARI İLE CEZALANDIRILMASINA ve hakkında ÇEK HESABI DÜZENLEMESİ VE ÇEK HESABI AÇTIRMASININ YASAKLANMASINA karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren 2004 sayılı İİK'nun 353/2 maddesi gereğince 2 hafta içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 16.09.2024

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