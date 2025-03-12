İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul Anadolu 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2017/393 Esas

KARAR NO: 2018/72

DAVACI: T. HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI: 1- İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİC. A.Ş. -

DAVALI: 2- SERKAN TUNÇKOL

Davacı TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KISMEN KABULÜNE, 6100 sayılı HMK.'nın 353/1-b-2,3 maddesi gereğince İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2017/393 Esas, 2018/72 Karar sayılı, 13.03.2018 Tarihli kararının KALDIRILMASINA, Dairemizce yeniden hüküm kurulmasına,

1- Davalı İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş hakkında açılan davanın KABULÜNE,

Davalının davacıya ait markayı, ticaret unvanını ve ticari işletmenin adı sayılan “HALKBANK” ibaresini içeren “halkbank.istanbul” alan adını diğer davalı adına tescil olanağı sağlayıp pazarlamak suretiyle marka hakkına tecavüz ettiğinin ve haksız rekabette bulunduğunun tespitine, marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin durdurulmasına ve önlenmesine,

2- Davalı Serkan Tunçkol hakkında açılan davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,

Davacının haksız rekabetin tespiti talebinin ve alan adının davacı tarafa devrine yönelik talebin REDDİNE,

"halkbank.istanbul" alan adının davacının markasına tecavüz teşkil ettiğinin TESPİTİNE, alan adının kullanımının ÖNLENMESİNE, ALAN ADINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE,

Karar kesinleştiğinde hükmün Türkiye çapında yayın yapan ve tirajı en yüksek 5 gazeteden birinde 1 kez ilanına, karar verilmiş olup;

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/03/2025

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