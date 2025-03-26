İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/264 Esas

KARAR NO : 2022/910

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2022 tarihli ilamı ile sanık KONSTANTIN PETROSYAN, (Garik ve Julia oğlu, 1987 ERMENİSTAN doğumlu,) tüm aramalara rağmen bulunamamış vemahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içindemahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itirazkanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02196841