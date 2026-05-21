İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/135 Esas

Mahkememizde görülmekte olan davacı Emine Kip (23104397302 ) tarafından hakkınızda açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında İstanbul ili fatih ilçesi ,atik Mustafa paşa mahallesi kandilli türbe sokakta bulunan 2867 ada 22 parsel ile Balıkesir ili , Marmara ilçesi ekinlik köyü 138 ada 1, 138 ada 2, 103 ada 37 ve 144 ada 23, 101 ada 53 nolu parsellerdeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesi talep edildiği, alınan bilirkişi raporlarında İstanbul'da bulunan taşınmazın birim fiyatının 1.004,00.-TL ve toplam fiyatının 1.091.850,00.-TL olabileceğine, Balıkesir ilinde bulunan taşınmazın birim fiyatının 1.004,00.-TL ve toplam fiyatının 1.091.850,00.-TL olabileceğinin belirlenmiş olup;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 24/09/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya bir vekille kendinizi temsil etmediğiniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: TÜRKAN ÇETİNKAYA (TC: 42301574972)

VEGTELARIJWEG 21 8161 XD EPE/HOLLANDA

