İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2091 Esas

KARAR NO : 2024/1863

Mahkememizce verilen karar gereğince;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davacının davasının KABULÜNE, Elazığ ili, Elazığ Merkez ilçesi, Salıbaba Mahallesi Cilt No:18 Hane No:122, Birey sıra No:6'de nüfusa kayıtlı Keko ve Şakire'dan olma 02.05.1971 Elazığ doğumlu 27316610006 T.C. Kimlik numaralı Aydın YAZITEKİN'in 20.11.2007 tarihinden itibaren GAİPLİĞİNE;

2- Karardan yeteri kadar suretin TMK.nun.45.mad. gereğince Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

3- Karar tarihi itibariyle alınması gereken 427,60.-TL harçtan davacı tarafından peşin yatırılan269,85.-TL harcın mahsubuyla kalan 157,75 -TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

4-Yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, bakiye avansın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

Dair, HMK'nun 341 ve 345 maddeleri gereğince, Davacı Vekili Av. MELİSA YILMAZ'ın yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 hafta içinde, İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatılmakla, tebliğ yerine geçmek üzere ilanın tebliğ olunur. 28/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02167642