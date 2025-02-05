İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
İLAN
İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/2091 Esas
KARAR NO : 2024/1863
Mahkememizce verilen karar gereğince;
HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Davacının davasının KABULÜNE, Elazığ ili, Elazığ Merkez ilçesi, Salıbaba Mahallesi Cilt No:18 Hane No:122, Birey sıra No:6'de nüfusa kayıtlı Keko ve Şakire'dan olma 02.05.1971 Elazığ doğumlu 27316610006 T.C. Kimlik numaralı Aydın YAZITEKİN'in 20.11.2007 tarihinden itibaren GAİPLİĞİNE;
2- Karardan yeteri kadar suretin TMK.nun.45.mad. gereğince Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,
3- Karar tarihi itibariyle alınması gereken 427,60.-TL harçtan davacı tarafından peşin yatırılan269,85.-TL harcın mahsubuyla kalan 157,75 -TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
4-Yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, bakiye avansın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,
Dair, HMK'nun 341 ve 345 maddeleri gereğince, Davacı Vekili Av. MELİSA YILMAZ'ın yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 hafta içinde, İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatılmakla, tebliğ yerine geçmek üzere ilanın tebliğ olunur. 28/01/2025
#ilangovtr Basın no ILN02167642