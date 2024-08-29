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İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2016/771 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: NECLA KARAKUŞ - 52480047730
Koca Mustafa Cad. Medrese Sok. No.35/12 Fatih/ İSTANBUL
SİVAS ili, MERKEZ ilçesi, ÇAYBOYU mah/köy, 71 Cilt, 173 Aile sıra no, 9 sırada nüfusa kayıtlı, TURAN ve ELFİDAN oğlu/kızı, 19/08/1957 dogumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02082609