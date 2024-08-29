İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2016/771 Esas



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.



İLGİLİ KİŞİ: NECLA KARAKUŞ - 52480047730

Koca Mustafa Cad. Medrese Sok. No.35/12 Fatih/ İSTANBUL

SİVAS ili, MERKEZ ilçesi, ÇAYBOYU mah/köy, 71 Cilt, 173 Aile sıra no, 9 sırada nüfusa kayıtlı, TURAN ve ELFİDAN oğlu/kızı, 19/08/1957 dogumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02082609