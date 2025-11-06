İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/510 Esas

DAVALI: MEHMET YÜKSEL (TCKN:125******62) - 4 SIGNALS DRIVE CV3 1QT COVENTRY / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve ekleri, tevzi formu ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız/ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yeni adresiniz tespit edilemediği anlaşıldığından, dava dilekçesi ve ekleri, tevzi formu ve tensip zaptı ve 31/10/2025 tarihli ara kararımız ile ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1- Dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin sürede cevap vermeniz, duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ,

2- HMK'nın 7251 sayılı kanunla değişik 139 ve devamı maddeleri gereğince 24/12/2025 günü saat 11:05'te ön inceleme duruşması yapılmasına,

"- Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,

-Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği,

-Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,

-Tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 31/10/2025

