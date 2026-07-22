İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/216 Esas

Karar No: 2026/119

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/03/2026 tarihli ilamı ile Sanık ORKHAN ALIYEV hakkında Beraat kararı verildiği, Memmed ve Sadet oğlu, 1989 Azerbaycan doğumlu Sanık ORKHAN ALIYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı gerekçeli kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 17/07/2026

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