İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/82 Esas

Karar No: 2025/321

İLAN

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/04/2025 tarihli ilamı ileSanık Mahsum Yıldız hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği, Setıwaerdı ve Tajınısha oğlu, 1987 Xınjıang doğumlu Katılan SETIWAERDI ABUDUAINI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile Sanık müdaafinin İstinaf Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı karar ile İstinaf Dilekçesinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 27.08.2025

#ilangovtr Basın no ILN02284554