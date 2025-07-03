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İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/68
Karar No :2025/279

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Herkesin Girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16.04.2025 tarihli ilamı ile sanık SERDAR AKMURAD hakkında 2 yıl13 ay 15 gün hapis cezası kararı verildiği, Durdumurad ve Akgözel oğlu, 1985 Türkmenistan doğumlu Sarık SERDAR AKMURAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağı gerekçeli kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 02.07.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02253612