T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

22/11/2024

Dosya No : 2023/678 Esas

Karar No: 2024/598

İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2024 tarihli ilamı ile sanık HALİT HIZLI hakkında 5 yıl hapis cezası kararı verildiği, Abdulmalik ve Faroğat kızı, 03/05/1983 Tacikistan doğumlu Müşteki TAKHMINA BOBOEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile İstinaf Dilekçesi tebliğ edilememiştir.



Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağı kararın ve İstinaf Dilekçesinin tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 22/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02128543