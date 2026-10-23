T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Dosya No: 2026/488 Esas

Davalı: Burhan YAVUZ

Davacı Yapı Ve Kredi Bankası Anonim Şirketi(Mersis No: 0937002089200741) tarafından, davalılar Burhan YAVUZ ve Settriko Tekstil Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan iş bu dava, Yapı Ve Kredi Bankası Anonim Şirketi ile Settriko Tekstil Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No: 0764037879400016) İkitelli Tümsan Şubesi arasında akdedilen genel kredi sözleşmesine dayalı alacağın, asıl borçlu ve sözleşmeyi müteselsil kefil sıfatıyla imzalayan davalı Burhan YAVUZ tarafından ödenmediğinden bahisle, alacaklı banka tarafından alacağın tahsili amacıyla başlatılan İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğüne ait 2026/166594 esas sayılı icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin bulunmakta olup, dava esas değeri 12.321.157,36 Türk Lirası'dır. Davalı Burhan YAVUZ adına yapılan tebligatın iade dönmesi ve tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş ve söz konusu ilan 16.09.2026 tarihi itibariyle yayınlanmış, söz konusu ilan ve müteakip cevap süresinde davaya cevap verilmemesi üzerine bu kez ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasının 21.01.2027 günü saat 15:25'te mahkememiz duruşmasında yapılacağı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139. maddesi uyarınca, iş bu ilanın tebliğinden itibaren, iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız ve celbi gereken belgeler için gerekli açıklamayı yapmanız; aksi takdirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; belirlenen günde duruşmaya gelememeniz halinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150 ve 320/4 maddelerinde öngörülen sonuçların uygulanacağı, yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ön inceleme duruşmasına davet tensip tutanağı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17.10.2026

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