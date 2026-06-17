T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bülbül Mahallesi, 563 ada, 8 parsel sayılı, 12,25 m2 yüzölçümlü, Sultan Bayazit Vakfından "kargir 2 dükkan" vasıflı taşınmazın 9/36 hisse maliki Yorgi kızı Marina, 3/36 hisse maliki Katerina'dan haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaipleri bilenlerin, tanıyanların, gaipler hakkında bilgisi olan kimselerin Mahkememizin 2025/74 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaipler hayatta ise adresinin bildirilmesi, 05/11/2026 günü saat 11:20'da İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunması 2. kez ilan olunur.11/06/2026

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