İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/343

Davacı tarafından aleyhinize açılan Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Bereketzade M. Büyükhendek C kapı No:61 Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde kayıtlı olduğu bildirilen FAKİR HASTALARA YARDIM VE KİMSESİZLERİ BARINDIRMA DERNEĞİ'nin adresinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından, adı geçen davalıya tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesi ve tensip zaptı iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin sürede davaya cevaplarınızı, itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 126 maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız Tebligat Kanunu 28. maddesi gereği ilan olunur.

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