İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/688 Esas

DAVALI: GÜLDEREN CESURER - Aziz ve Zahide'den olma, 12/01/1970 doğumlu, Türk ve KKTC vatandaşı

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesi ile ; müvekkili ile davalının KKTC vatandaşı olduklarını, 30/01/1987 tarihinde Çamlıbel Evlendirme Memurluğu 37377numaralı tutanak ile evlendiklerini, evlilikleri boyunca KKTC'de ikamet ettiklerini, müvekkili ile eşinin Gazimağusa Aile Mahkemesinin 10/09/2009 sayılı ve 174/2009 tarihli kararı ile boşandıklarını, boşanma kararının kesinleştiğini, s zkonuus kararın 06/11/2024 tarihinde Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından tasdik edildiğini, Tarafların Tanem adında müşterek çocukları bulunduğunu , küçüğün velayetinin eski Eş Gülderen Cesurer'de kalmasına, müvekkilinin müşterek çocukları için aylık 500 TL nafaka ödemesine karar verildiğini, ayrıca ilgili ilamda müvekkili ve eski eşi arasında mal paylaşımına hükmedildiğinin görüldüğünü, bu nedenlerle boşanmaya ilişkin ilamın Türkiye'de tanınmasına ve tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap vermesi, tüm delillerini dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamalara dilekçede yer vermesi zorunda olduğu hususları ve 25/11/2025 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02254787