İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/736 Esas

DAVALI: ADİL BOLAT - İSA ve SADİYE'den olma, 01/03/1968 doğumlu,

Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/05/2025 günü saat: 14:30'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.

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