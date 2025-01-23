T.C. İSTANBUL 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2012/52 Esas

KARAR NO : 2024/193

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2024 tarihli ilamı ile sanıklar Kemal UZAN ve Yavuz UZAN hakkında 4389 Sayılı Yasanın 22/3 maddesinde düzenlenen nitelikli zimmet suçundan, 765 Sayılı Yasanın 102/2, 104/2 maddeleri gereğince zamanaşımı süresi dolmuş olduğundan CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞME kararı verilmiş olup, Osman ve Ayşe oğlu Adapazarı 01/01/1935 doğumlu İstanbul Üsküdar Selimiye mah/köy Nüfusuna kayıtlı 15020414928 TC Kimlik Numaralı KEMAL UZAN ve Osman ve Ayşe oğlu Adapazarı 01/01/1937 doğumlu İstanbul Şişli Meşrutiyet mah/köy nüfusuna kayıtlı 39526593888 TC Kimlik Numaralı YAVUZ UZAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Katılanlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Müflis Türkiye İmar Bankası TAŞ İflas İdaresi tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve ELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli karar ve istinaf dilekçelerinin tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ya da tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 21.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02161251