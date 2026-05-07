İSTANBUL 74. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 74. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2024/664

KARAR NO: 2026/95

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12.02.2026 tarihli kararı ile; Süleyman ve Ayşe Kızıoğlu 11.09.1988 İnegöl doğumlusanıkÇiler DEMİREL' in Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğü İhlal suçundan TCK.nun 233/3 maddesi gereğince 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmekle,

2-İlanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 04.05.2026

