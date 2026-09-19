İSTANBUL 72. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 72. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/652

KARAR NO: 2026/162

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05.03.2026 tarihli ilamı ile sanık OSMAN ALP KUTLU hakkında BERAAT kararı verilmiş olup, Sanık OSMAN ALP KUTLU (Yusuf ve Özgül oğlu, 20/01/1973 BORNOVA doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 17.09.2026

#ilangovtr Basın no ILN02552183