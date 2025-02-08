İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

31.01.2025

Sayı : E.25049317-2024/59-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebligat

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/12/2024 tarihli ilamı ile Her ne kadar sanıklar Dürdane Çelikdağ, Ferhat Can, Sebahat Baysal ve Zehra Baysal hakkında ‘’Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık’’ suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince AYRI AYRI BERAATLERİNE KARAR verilmiş, verilen karar Adounia ve Chettaoui kızı, 1978 TUNUS doğumlu HANANE CHETTAOUİ JELLOULİ'e tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02169874