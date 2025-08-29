T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

14.08.2025

Sayı : E.25049317-2024/152-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebligat

İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin 14/11/2024 tarih ve 2024/152 E 2024/165 K sayılı ilamı ile; Sanık İsmail YALÇIN'ın üzerine atılı bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verilmiş, verilen karar Kenneth Roger ve Genevieve Ward kızı, 1981 AMERİKA doğumlu DEİRDRE WARD STREET'e tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, müştekinin yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02284920