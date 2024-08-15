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T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2019/831 Esas
EMİNE SEVİM ÖZDEMİR mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İSA KOFTAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde İSA KOFTAR'ın GAİPLİĞİNE hükmedilecektir. İLAN OLUNUR. 26/07/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 46759319734
ADI SOYADI : İSA KOFTAR
BABA ADI : SÜLEYMAN
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1855
DOĞUM YERİ : PAZARCIK
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