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İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 00:00

   

T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2019/831 Esas

EMİNE SEVİM ÖZDEMİR mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İSA KOFTAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde İSA KOFTAR'ın GAİPLİĞİNE hükmedilecektir. İLAN OLUNUR. 26/07/2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 46759319734
ADI SOYADI : İSA KOFTAR
BABA ADI : SÜLEYMAN
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1855
DOĞUM YERİ : PAZARCIK

 

#ilangovtr Basın no ILN02076663

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