T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/382

Davacı, SERMAYE PİYASASI KURUL ile Davalılar, ANATEKS ANADOLU TEKSTİL FABRİKALAR A.Ş.,AYHAN ÖZTÜRK, ARP PETROL ARAMA ÜRETİM SONDAJ A.Ş., EDETEKS TEKS. TİC. VE SAN. A.Ş., HACI REİS MODERN TARIM VE BESİCİLİK SAN. TİC. A.Ş., ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş., KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI VE MÜHENDİSLİK A.Ş., TÜMER TARIM HAYVANCILIK A.Ş., YLC İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. arasında Sermaye Piyasası Kanunundan Kaynaklanan davada;

"Anadolu Mah. Demokrasi Cad. No:123 Tuzla İstanbul" adresinde mukim Davalı, YLC İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. İle "Büyükdere Cad. No.15/a Hür Han B Blok Kat.3 Şişli İstanbul" adresinde mukim Davalı, ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edilmiş olduğu anlaşılmakla, mahkememizin bu iki davalı yönünden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesince; HMK. 139. maddesi gereğince ön inceleme duruşma gün ve saati olan 06/11/2025 14:40'a kadar sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ön inceleme aşaması bittiğinde HMK. 147. Maddesi gereğince tahkikat duruşmasına devam olunacağı, tahkikat duruşmasında hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikat bittiğinde ise HMK. 186. maddesi gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşmalarına devam olunacağı ve gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu davalılar YLC İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ve ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne ön inceleme duruşma günününtebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 25.07.2025

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