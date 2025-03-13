İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/633 Esas

DAVALILAR : NACİ UZUN 13******660 Yeşilkent Mah. 1953. Sokak No:42 Fly Garden Sitesi B Blok D:75 Esenyurt/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring Ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/05/2025 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02189409