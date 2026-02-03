İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/161 Esas

MİRASÇI: CAROLİNE ANN AFACAN - 40768526862

4 RUE DU PRE DES ESSARTS 17170 BENON/FRANSA

Davacılar Leyla Feriha AFACAN, Tanju (Şükru) AFACAN tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Türk vatandaşı olarak 06/07/2006 tarihinde vefat eden Nevzat Afacan (TC:40801525746) İstanbul Fatih ilçesi, Haydar Mah., Cilt No:27, Hane No:239 sayılı nüfus kaydının mirasçıların tespiti bakımından hatalı olması sebebiyle düzeltilmesi ve soybağının müteveffanın yaptığı tanıma mahiyetindeki beyanların ve yasal işlemlerin tispiti ile ve mevcudiyeti sebebi ile boşanmış olduğu eşi Caroline Ann'in eşi olarak gösterilen kaydın düzeltilmesini, Müteveffanın evli olarak gösterilen kaydının düzeltilmesini, davacı çocuklarının doğum tarihleri ile birlikte oğlu ve kızı olarak isim ve soyadları ile birlikte kayda tescillerini, davacı müteveffanın çocuklarının Türk vatandaşlığı kanununa göre bir Türk babadan doğmakla aynı zamanda Türk vatandaşı olarak dahi MERNİS kaydına tescillerine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen "4 RUE DU PRE DES ESSARTS 17170 BENON/FRANSA" adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin yetersiz olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/06/2026 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

