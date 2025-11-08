×
İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 00:00

İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/564
KARAR NO : 2025/494
DAVALI : HAROLD MARTİN DETLEF LIEBETRAU

Davacı Sebiha Lıebetrau tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen kararın adresinizin meçhul olması sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1- Davanın kabulü ile: Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Kayarcık Mahallesi/Köyü, Cilt No:19, Hane No:134, BSN:1'de nüfusa kayıtlı Musa Kazım ve Döne'den olma 01/01/1959 doğumlu davacı SEBİHA LIEBETRAU (T.C.No:19474134968) ile Alman Uyruklu Herbert Herry Werner ve Frieda oğlu 05/09/1951 Mühlhausen/Thür doğumlu davalı HAROLD MARTİN DETLEF LIEBETRAU'nun TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2- Alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 579,50 TL harcın davalıdan TAHSİLİNE
3- Davacı tarafından sarf olunan 8.253,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,
4- Davacı Vekili yararına AAÜT uyarınca takdir olunan 30.000,00 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacı vekiline verilmek üzere davacıya VERİLMESİNE.
İlan tarihinden itibaren 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere davacı asil ve vekilinin yüzüne karşı, ,davalının yokluğunda verilen kararın davalı HAROLD MARTİN DETLEF LIEBETRAU' a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02330807