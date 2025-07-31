İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/232 Esas

DAVALI: CANAN AKPULAT Cemil Meriç Mah. Mızrap Sk. No:4/1 Ümraniye/ İSTANBUL

Davacı Murat Akbulut tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında adresinin bilinmediği, adres araştırmasında da adresinin meçhul olduğundan dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

HMK.nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen 03/02/2026 günü saat 09.30 da yapılacak ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde (HMK 139/1-ç md) o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilan olunur.

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