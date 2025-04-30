İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/564 Esas

DAVALI: HAROLD MARTİN DETLEF LIEBETRAU

Davacı Sebiha Lıebetrau tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; "Hermann Treiber Str 10 69123 Wieblingen Heidelberg/ Deutschland "adresine tebligat yapılamadığı, adres araştırmasında da adresinin meçhul olduğundan ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

HMK. nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen 16/09/2025 günü saat 10:10 da yapılacak ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde (HMK 139/1-ç md) o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilan olunur.

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