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İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 00:00

İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2017/38
KARAR NO: 2023/489

Davacı Gülşen Yasemin TEVENDALE tarafından Davalı Stuart Anderson TEVENDALE aleyhine açılan Boşanma davasında kararın davalıya ilanen tebliğine karar verilmekle;
HÜKÜM:
Davanın kabulü ile: Kırklareli ili, Vize ilçesi, Çüvenli cilt 14, hane 150 de nüfusa kayıtlı Sadullah ve Asiye'den olma 01/07/1962 doğumlu (T.C Kimlik no:49099395918) GÜLŞEN YASEMİN TEVENDALE ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Elizabeth ve Alexander oğlu 07/02/1964 doğumlu, (Britanya Pasaport No:761312455) Kanada Uyruklu STUART ANDERSON TEVENDALE'nin TMK 166/1 madde gereğince tarafların boşanmalarına,
Dair kararın ilan tarihten itibaren 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere Davalı Stuart Anderson TEVENDALE'e teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur..16/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02209383