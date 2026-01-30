İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/475 Esas

KARAR NO: 2025/553

SANIK: AHMET ELALİ / Halid ve Güsun oğlu, 01/01/1999 SURİYE doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. adresinde oturur. Yabancı Kimlik no : 99975967012

Mahkememizin 08/07/2025 gün ve 2024/475 esas ve 2025/553 karar sayılı ilamı ile sanık Ahmet ELALİ hakkında Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma, suçundan verilen BERAAT kararı , Resmi Belgede Sahtecilik suçundan verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5271 Sayılı CMK'nın 231/8 Maddesi gereğince, kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere 5 YIL süre ile denetime tabi tutulmasına, denetim süresi boyunca sanığa denetimli serbestlik tedbirine ilişkin herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer olmadığına, 5271 Sayılı CMK'nın 231/10 Maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına, 5271 Sayılı CMK'nın 231/11 Maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkememizce hükmün açıklanacağının ihtarına, (ihtar edilemedi) dair karar sanık Ahmet ELALİ'ye tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 28.01.2026

#ilangovtr Basın no ILN02391328