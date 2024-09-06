İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2023/300

KARAR NO: 2024/780

Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26.06.2024 tarihli ilamı ile sanık Ayhan ÇAĞLAR hakkında BERAAT kararı verilmiş olup, Sanık AYHAN ÇAĞLAR, (İsmail ve Hikmet oğlu, 24/06/1972 İSTANBUL doğumlu, MALATYA, PÜTÜRGE, Şiro Taraksu mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 56185256930) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.02.09.2024

#ilangovtr Basın no ILN02085566