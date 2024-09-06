İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO: 2023/300
KARAR NO: 2024/780
Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26.06.2024 tarihli ilamı ile sanık Ayhan ÇAĞLAR hakkında BERAAT kararı verilmiş olup, Sanık AYHAN ÇAĞLAR, (İsmail ve Hikmet oğlu, 24/06/1972 İSTANBUL doğumlu, MALATYA, PÜTÜRGE, Şiro Taraksu mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 56185256930) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.02.09.2024
#ilangovtr Basın no ILN02085566