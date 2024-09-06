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İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 00:00

 

T.C.
İSTANBUL 
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/340
KARAR NO : 2024/678

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29.05.2024 tarihli ilamı ile sanıklar CEMİL ALĞAN ve Yılmaz KILIÇ hakkında ayrı ayrı 5 YIL HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki HAKSOO KIM, (Kwang Ho Kım ve Lee Joe Iı oğlu, 1982 seul, Güney Kore vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanıkların istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.06.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN02085563