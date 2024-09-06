İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/444

KARAR NO: 2024/790

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/07/2024 tarihli ilamı ile sanık FEYZİ TÜYSUZ hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 YIL 2 AY HAPİSCEZASI ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 5 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki AMJAD ELQADAN (Naser ve Salimeh oğlu, 1969 ürdün doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.02.09.2024

#ilangovtr Basın no ILN02085487