İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/957 Esas

DAVALILAR : GÖKTUĞ ATAÇ Göktürk Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:13 1 /6 Eyüp/ İSTANBUL



Davacı Çağatay Çivici tarafından aleyhinize açılan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Boğazköy Mah., 4221 ada, F21C06A2A pafta, 15 parselde kayıtlı A Blok 2. Kat 37 numaralı taşınmazın tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 14/11/2024 tarih saat: 12:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02101365