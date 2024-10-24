T.C.

İSTANBUL

6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2022/320 Esas

Davacı, QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, AHMET TANIŞ, TANIŞ SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan 5464 S.K. Uy. Tacirlere Verilen Kurumsal Banka Ve K. Kartlarından Kaynaklanan (5411 S.K. 142/1 Hariç) (İtirazın İptali) davası nedeniyle;

Tüm adres araştırmalarına rağmen Davalı TANIŞ SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (8200322190)'nin adresi tespit edilemediğinden işbu davalıya tebligat yapılamamıştır. Mahkememiz 03/04/2024 tarihli duruşma ara kararı gereği bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 08/04/2024

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