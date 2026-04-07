T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/595 Esas

Davacı, QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, HELEN ALYAĞUT, YILMAZ BİLGİLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizce"davalı olan Helen Kuaför Helen Alyağut'un adreslerine yapılan tebligatlar bila dönmüş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adreslerine ulaşılamadığı anlaşılmakla adı geçen davalıya ilanen tebligat yapılmasına" karar verilmiştir.

Mahkememizce 25/09/2025 tarihinde alınan raporda özetle, Mersin İli Yenişehir İlçesi Bahçe Mah. 3401 ada 2 parsel numaralı parsel üzerindeki B Blok zemin kat 13 Bağımsız Bölüm Numaralı taşınmazın değerinin; keşif tarihi olan 21.03.2025 tarihi itibarı ile değeri:1.385.000,00 TL, dava tarihi olan 03.11.2022 tarihi itibarı ile değeri: 698.509,15 TL , davalı Helen Alyağut'un davalı Yılmaz Bilgili'ye sattığı tarihteki 05.02.2021 tarihi itibarı ile değeri: 203.587,04 TL, davalı Yılmaz Bilgili'nin davalı İnci Güder'e sattığı tarihteki 17.03.2021 tarihi itibarı ile değerinin 212.002,60 TL olabileceği belirtilmekle, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, bilirkişi raporu yerine kaim, olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15.01.2026

