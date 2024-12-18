İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/245 Esas

KARAR NO : 2024/424

SANIK : CÜNEYT IŞIKLI; Osman ve Mürüvvet oğlu, 08/09/1977 doğumlu.

SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık

KARAR TARİHİ : 02/10/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında eylemine uyan TCK 158/1.l-son maddesi uyarınca 3 yıl 4 ay hapis ve 11.820 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ve internet haber sitesi ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 16/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02141810