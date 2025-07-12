T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.84517419-2024/442-Ceza Dava Dosyası

Konu : ilan

İLAN

Mahkememizin 16/01/2025 tarihli 2024/442 E- 2025/41 Karar sayılı ilamı ile; Halil ve Şirin kızı, 1998 Osmangazi d.lu müşteki Hilal Sabah, Mehmet ve Zehure oğlu, 1981 Beyoğlu doğumlu sanık İbrahim LOKMACI tarafı olduğu, sanık hakkında dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararının ve Müşteki Hilal Sabah vekili Av. Mert Karacula tarafından 11/02/2025 tarihli istinaf dilekçesinin sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 11/07/2025

#ilangovtr Basın no ILN02259972