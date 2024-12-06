T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

29.11.2024

Sayı : E.84517419-2021/288-Ceza Dava Dosyası

Konu : ilan

İLAN

Mahkememizin 04.06.2024 tarihli 2021/288 E- 2024/412 Karar sayılı ilamı ile; Muhammed ve Fevziye 01.08.1998 d.lu sanık İnam Elselmove Hısham ve Maryam oğlu, 01.01.1999 d.lu sanık Mustafa Khalıd'ın tarafı oldukları Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan verilen 04.06.2024 tarihli 2021/288 E 2024/412 K sayılı Beraat kararının ve Mağdur vekili Av. Sevgi Kuşçu Akgün imzalı 31.07.2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin sanıklara tebliğ edilemediğinden , 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 2 Hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müşteki ve sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur 29.11.2024

#ilangovtr Basın no ILN02135819