İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .61458052-2017/330-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 23.12.2025 tarih 2017/330 Esas 2025/246 karar sayılı ilamı ile; Michael ve Anjela 'dan olma 1991 Ukrayna D.lu Kyrylo IVANNKY 'in 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Düşme karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar ve istinaf başvuru dilekçesi sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle,

ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı;

ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veyatutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04.02.2026

#ilangovtr Basın no ILN02396666