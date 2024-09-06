T.C.

İSTANBUL

57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .61458052-2024/393-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 19.07.2024 tarih 2024/393 Esas 2024/618 karar sayılı ilamı ile; Arabovıchve Baraka 'dan olma 31/01/1984 Özbekistan D.lu Akmal NURMATOV 'un kişilerin hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma ve Satma suçu ile ilgili mahkememizin karşı görevsizliğine karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle,



ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı;



ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde itiraz yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03.09.2024

#ilangovtr Basın no ILN02085571