İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/666 Esas

KARAR NO : 2024/340

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/05/2024 tarihli ilamı ile TCK 292/1 maddesi gereğince 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mouhammad ve Hatice oğlu, 01/01/1985 doğumlu, sanık HİCHAM HOUMMADA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.12.2024

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