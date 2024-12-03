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İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 00:00

T.C. İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/824 Esas
KARAR NO : 2024/181

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2024 tarihli ilamı ile 125/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mahir ve Kıymet kızı, 15/11/1975 doğumlu, Düzce, Yığılca, Yaylatepe mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık NİMET ARICI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02133412