İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/444 Esas

KARAR NO : 2024/256

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı 19.03.2024 tarihli ilamı ile Davoud ve Zivar oğlu, 20.12.1989 İran doğumlu MERAJ KARIMIMEHRABANI hakkında DÜŞME kararı verilmiş olup, verilen işbu karar katılan kurum vekili tarafından istinaf edilmiştir. Tüm aramalara rağmen sanık bulunamamış, ilam ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

7499 sayılı yasa ile değişik CMK’nun 272. Maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile yasa yoluna başvuracak kişi eğer başka bir yargı alanı içerisinde ise aynı derecedeki bir mahkemeye verilecek dilekçe ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyan ile CMK'nun 263. Maddesi uyarınca Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanık veya müdahil yönünden infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçe veya İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 29.01.2025

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