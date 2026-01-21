İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2025/338 Esas

KARAR NO :2025/705 Karar

Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/12/2025 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık ALİ DEMİR hakkında Mahkumiyet kararı verilmiş, müşteki NOUR EDDİNE KARROUM'a(Mohammad ve Aıcha oğlu, 20/11/1984 Fas doğumlu) gerekçeli karar veistinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 20/01/202

#ilangovtr Basın no ILN02385328